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MARDİN

Mardin'de iki araç çarpıştı: Üç ölü altı yaralı

Mardin Ömerli karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatı kaybederken 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Kaza yerinde yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.

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Haber Merkezi DHA
Mardin haberleri: Mardinde iki araç çarpıştı: Üç ölü altı yaralı
Mardin'de iki araç çarpıştı.

Kaza, Yeşilli ve Ömerli ilçeleri arasındaki Hop Geçidi'nde, sabah saatlerinde meydana geldi.

Yoğun kar yağışı olan bölgede sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemi aldı, sağlık ekibi de yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaza yerinde yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.

Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR servis aracı ve ambulansa çarptı
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Kaza, saat 04.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yüzyıl Caddesi'nde meydana geldi. Üzerinde 20 ton yük olduğu öğrenilen 77 ABA 350 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kaymaya başladı.
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Önce park halindeki 34 LLV 089 plakalı servis minibüsüne çarpan TIR, servis minibüsünü ile sürüklenerek hasta almaya gelen ambulansa çarptı. Üç aracın karıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.
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İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tekrar kayma tehlikesi olan TIR'ın lastiklerinin altına takoz yerleştirdi. TIR bulunduğu yere sabitlendikten sonra ambulans ve servis minibüsü başka bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenli bir noktaya alındı.
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Olayın görgü tanığı Ramazan Ercan, \"Yukarıdan kayarak geldi. Park halindeki servise vurdu. Ondan sonra hasta almaya gelen ambulansa vurdu. Yaralı falan yok. Ambulans yan şekilde durdu\" dedi.
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Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR servis aracı ve ambulansa çarptı
Kartal'da 20 ton yüklü TIR, buzlanma nedeniyle kayarak park halindeki servis aracına çarptı. Çarpma sonucu servis aracı ve TIR sürüklenerek, hasta almaya gelen ambulansa vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Okmeydanı-TEM Bağlantı yolunda trafiği kilitleyen kaza
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Kaza, Okmeydanı-Tem Bağlantı Yolu Nurtepe mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi.
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Berkan Kalender’in kullandığı para nakil aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duraktan yolcu alan İETT otobüsüne çarptı.
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Kazada, para nakil aracı sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekibi yaralı sürücüyü ambulansa alarak Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
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Kaza nedeniyle TEM istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.<br>
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<br>Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü
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Okmeydanı-TEM Bağlantı yolunda trafiği kilitleyen kaza
Eyüpsultan'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, duraktan yolcu alan İETT otobüsüne çarptı. Kazada, para nakil aracı sürücüsü yaralanırken, Okmeydanı-TEM istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de zincirleme kaza
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TEM'de zincirleme kaza
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