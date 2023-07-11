Trafikte avukat ile yaşadığı kavga sonrası gündeme gelen Maseratili Polis olarak bilinen Hüseyin Tayfun Üçgül otomobilin içinde başından vurulmuş halde bulundu.
Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.
POLİSİN MAL VARLIĞI İNCELEMEYE ALINDI
Üçgül, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nden daha pasif bir birime alındı. Müfettiş, hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin mal varlığını incelemeye aldı. Soruşturmanın sonucuna göre polis memuru Üçgül hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.
ÜÇGÜL'ÜN ORMANDA OTOMOBİLDE CESEDİ BULUNDU
Muğla'nın Ortaca ilçesinin Gökbel Mahallesi'ndeki ormanda park halindeki araçta direksiyona yatar vaziyette bir kişi olduğunu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.