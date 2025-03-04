Medya A.Ş.'ye veri silme baskını

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için gittiği İstanbul Adliyesi önünde kolluk güçleri ile tartışan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı. İmamoğlu 31 Ocak’ta hakkındaki 2 ayrı soruşturma kapmasında İstanbul Adliyesi’ne giderek ifade vermişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partililer de İmamoğlu’na destek için adliye önünde toplanmıştı. Çelik burada önlem alan polislerle tartışmıştı. Bu kapsamda Çelik ve bazı partililer hakkında kolluk güçlerine mukavemet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'i ifadeye çağırdı.