Medya A.Ş.'ye veri silme baskını

Mali polis, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Medya A.Ş.'ye baskın düzenledi.
“Belge ve kayıtların silindiği” ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün İstanbul Medya A.Ş.'nin Şişli'deki merkezine geldi. Şirketin muhasebe kayıtlarının olduğu bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. Emniyete götürülen bilgisayarın, yapılan ihalelerin kaydedildiği bilgisayar olduğu öğrenildi. Şirkette arama yapılmazken, bilgisayarı alan ekipler adresten ayrıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik ifadeye çağrıldı
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için gittiği İstanbul Adliyesi önünde kolluk güçleri ile tartışan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı. İmamoğlu 31 Ocak’ta hakkındaki 2 ayrı soruşturma kapmasında İstanbul Adliyesi’ne giderek ifade vermişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partililer de İmamoğlu’na destek için adliye önünde toplanmıştı. Çelik burada önlem alan polislerle tartışmıştı. Bu kapsamda Çelik ve bazı partililer hakkında kolluk güçlerine mukavemet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'i ifadeye çağırdı.