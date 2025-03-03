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CHP'li başkan AK Parti kongresine katılan personeline özür dilettirip tövbe ettirdi

CHP'li başkan AK Parti kongresine katılan personeline özür dilettirip tövbe ettirdi

15:273/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
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CHP'li belediye başkanı personeline özür dilettirip, tövbe ettirdi
CHP'li belediye başkanı personeline özür dilettirip, tövbe ettirdi

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuzlukçu ilçesinde yaşanan bir olaya tepki gösterdi. Baykan’ın iddiasına göre, CHP’li belediye başkanı, bir personeline AK Parti Kongresi’ne katıldığı gerekçesiyle özür dilettirip tövbe ettirdi.

AK Parti Konya Milletvekili
Mehmet Baykan
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tuzlukçu ilçesinde yaşanan bir skandala dikkat çekti.

Baykan, CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın personelinin, esnaf Ramazan Öncü'yü, AK Parti Kongresine katıldığı gerekçesiyle belediyede tövbe ettirip özür dilettirdiğini öne sürdü.



"Mobbingden öte işkence"


Baykan, bu durumu
"mobbingden öte işkence"
olarak tanımlarken, ilçede yaşanan bu olayın ciddi bir şekilde soruşturulması gerektiğini ifade etti.

Öncü'nün, parti kongresine katıldığı için hedef alındığını ve belediyede özür dilemeye zorlandığını belirten Baykan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda,
"Boğamısın, Camızmısın göreceğiz"
şeklinde tehditkar bir dilin kullanıldığını da aktardı.

Yaşanan bu olay, Tuzlukçu'da esnafın ve vatandaşların tepkisini çekerken, Baykan'ın açıklamaları sonrası konu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olayın daha da büyümemesi için yetkililerin hızlı bir şekilde harekete geçmesi bekleniyor.



#Tuzlukçu
#CHP
#Belediye

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