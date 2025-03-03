CHP'li başkan AK Parti kongresine katılan personeline özür dilettirip tövbe ettirdi

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuzlukçu ilçesinde yaşanan bir olaya tepki gösterdi. Baykan’ın iddiasına göre, CHP’li belediye başkanı, bir personeline AK Parti Kongresi’ne katıldığı gerekçesiyle özür dilettirip tövbe ettirdi.
Baykan, CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın personelinin, esnaf Ramazan Öncü'yü, AK Parti Kongresine katıldığı gerekçesiyle belediyede tövbe ettirip özür dilettirdiğini öne sürdü.
"Mobbingden öte işkence"
Yaşanan bu olay, Tuzlukçu'da esnafın ve vatandaşların tepkisini çekerken, Baykan'ın açıklamaları sonrası konu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olayın daha da büyümemesi için yetkililerin hızlı bir şekilde harekete geçmesi bekleniyor.