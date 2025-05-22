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Memur alımında yeni dönem: TBMM’de kabul edildi

Memur alımında yeni dönem: TBMM’de kabul edildi

10:4622/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Memur Alımında Yeni Dönem Başladı: 35 Yaş Sınırı TBMM’de Kabul Edildi
Memur Alımında Yeni Dönem Başladı: 35 Yaş Sınırı TBMM’de Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda kamuya personel alımında önemli değişiklikler içeren kanun teklifi kabul edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, bazı memuriyet pozisyonlarına girişte 35 yaş sınırı getirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, kamuya personel alımında yeni kriterleri içeren düzenlemeyi yasalaştırdı. Kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte, bazı kamu görevlerine başvuracak adaylar için 35 yaş sınırı getirildi. Bu düzenleme, özellikle mesleğe özel yarışma sınavlarıyla yapılan alımları kapsıyor.



MEMURLARA YAŞ SINIRI DÜZENLEMESİ


Yasaya göre; kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda 35 yaş sınırı aranacak. TRT Genel Müdürü’ne en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık ve sözleşme ücreti ikramiye dahil ödenecek.




Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT’ye bedelsiz tahsis edilebilecek. Kamu İhale Kurulu üyelerinin, geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dâhil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekecek.



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