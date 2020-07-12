Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Menekşe Plajı en yoğun günlerinden birini yaşadı yüzlerce kişi akın etti Sosyal mesafe unutuldu
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Menekşe Plajı en yoğun günlerinden birini yaşadı: Yüzlerce kişi akın etti

Menekşe Plajı' en yoğun günlerinden birini yaşadı yüzlerce kişi akın etti: Sosyal mesafe unutuldu

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı bugün, kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana en yoğun günlerinden birini yaşadı. Güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce kişi, plaja akın etti. Kimi vatandaşlar sosyal mesafeyi korurken kimileri ise unuttu. Plajdaki kalabalık, havadan da fotoğraflandı.

Haber Merkezi DHA
Plajda oluşan yoğunluk havadan da fotoğraflandı.
Plajda oluşan yoğunluk havadan da fotoğraflandı.

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bugün, en yoğun günlerinden birini yaşadı. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte denize girmek isteyen yüzlerce kişi, Menekşe Plajı'na akın etti.

Plajda oluşan yoğunluk havadan da fotoğraflandı.

Maskeyi takan sahile akın etti
OYNAT 00:00
Maskeyi takan sahile akın etti
İstanbul'da maske takma zorunluluğunun getirilmesiyle birlikte maskeyi takan vatandaşlar sahillere akın etti. Sosyal mesafenin yer yer unutulduğu sahillerde, maske takmayanların da olması dikkat çekti.


Kimi vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi ve güneşlendi. Bazı vatandaşlar da ağaç altlarında piknik yaptı. Plajı dolduran vatandaşlardan kimi sosyal mesafe kuralına uyarken, kimilerinin uymaması dikkat çekti. Plajda oluşan yoğunluk havadan da fotoğraflandı.

Plajda oluşan yoğunluk havadan da fotoğraflandı.

Plajda oluşan yoğunluk havadan da fotoğraflandı.

Menekşe Plajı' en yoğun günlerinden birini yaşadı yüzlerce kişi akın etti: Sosyal mesafe unutuldu
FOTOĞRAF 10
Title
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bugün, en yoğun günlerinden birini yaşadı.
Title
İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte denize girmek isteyen yüzlerce kişi, Menekşe Plajı'na akın etti. ​
Title
Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi ve güneşlendi.
Title
Bazı vatandaşlar da ağaç altlarında piknik yaptı. Plajı dolduran vatandaşlardan kimi sosyal mesafe kuralına uyarken, kimilerinin uymaması dikkat çekti.
Title
Plajda oluşan yoğunluk havadan da fotoğraflandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Menekşe Plajı' en yoğun günlerinden birini yaşadı yüzlerce kişi akın etti: Sosyal mesafe unutuldu
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı bugün, kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana en yoğun günlerinden birini yaşadı. Güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce kişi, plaja akın etti. Kimi vatandaşlar sosyal mesafeyi korurken kimileri ise unuttu. Plajdaki kalabalık, havadan da fotoğraflandı.
Abone Ol Google News
İlk Cumayı sizin kıldırmanızı istiyoruz

İlk Cuma'yı sizin kıldırmanızı istiyoruz

​Erdoğan, Bediüzzaman'ın talebesi ile Ayasofya sevincini paylaştı.
Açık ve net söylüyorum

'Açık ve net söylüyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya ve Akdeniz açıklaması.
Herkes peşlerinden koşuyor

Herkes
peşlerinden koşuyor

Kural sonrasında en çok onlar değerlendi.

​Cerrahpaşa'daki koronavirüs hastaları ilgili önemli çalışma.

Çin-Hindistan Savaşı'nda cephe hattı dijitale kaydı.

​Darbeci Sisi'nin kuklası haline dönüşen kurum yine tepki çekti.

​Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu.

Beş yılın sonunda ​PKK'dan kaçıp teslim oldu.

​Sürücü çarptığı yaya ölünce önce kaçtı, sonra teslim oldu.

Ayasofya'da 24 saat Kur'an sesi yükselecek.

Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım.

Lavanta üretiminin yüzde 90'u bu köyden.

Juventus, bir puanı Ronaldo'nun golleriyle kurtardı.

​Millet istedi Ayasofya'yı açtık.
Unutmayacağız!

Unutmayacağız!

​Srebrenitsa soykırımının 25. yıldönümü.
Baro saltanatı<br>sona erdi

Baro saltanatı
sona erdi

​Önümüzdeki Ekim ayında seçim yapılacak.
BM de 'baş şüpheli Selman' dedi

BM de 'baş şüpheli Selman' dedi

'Türkiye Kaşıkçı cinayetini ciddi şekilde soruşturuyor.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.