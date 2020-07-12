İstanbul haberleri: Menekşe Plajı en yoğun günlerinden birini yaşadı: Yüzlerce kişi akın etti Menekşe Plajı' en yoğun günlerinden birini yaşadı yüzlerce kişi akın etti: Sosyal mesafe unutuldu İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı bugün, kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana en yoğun günlerinden birini yaşadı. Güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce kişi, plaja akın etti. Kimi vatandaşlar sosyal mesafeyi korurken kimileri ise unuttu. Plajdaki kalabalık, havadan da fotoğraflandı.

Haber Merkezi 12 Temmuz 2020, 13:31 Son Güncelleme: 12 Temmuz 2020, 13:34 DHA