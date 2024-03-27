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Meral Akşener'den Özgür Özel'e sert cevap: Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık asla olmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, başta İstanbul ve Ankara'da olmak üzere Meral Akşener'e bir kez daha 'adaylarını çek' çağrısı yapması İyi Parti Lideri'ni sinirlendirdi. Özel'e sert çıkan Akşener "Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır." ifadelerini kullandı.

10:52 - 27/03/2024 Çarşamba
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Meral Akşener - Özgür Özel
Meral Akşener - Özgür Özel

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. 28 Mayıs seçimlerinden sonra yollarını ayıran CHP ve İyi Parti arasındaki tartışma ise halen devam ediyor.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün Edirne'de düzenlediği mitingde önceki dönem Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin İyi Parti'den aday olmasını eleştirerek Sedefçi'nin, partisinin oylarını bölmeye çalıştığını ileri sürdü.


Daha sonra bir televizyon programına da katılan Özel, "Edirne’yi AK Parti’ye bırakmamak üzere adaydan, değilse de seçmeninden bir olgunluk bekliyoruz." diyerek, İyi Parti'ye bir çağrı daha yaptı.



Özel İyi Parti'ye yüklendi


Özgür Özel, son olarak Balıkesir'de İyi Parti'ye ve Meral Akşener'e yönelik eleştirilerine devam etti.


Özel, mitingde gerçekleştirdiği konuşmada yine Meral Akşener’e yüklendi ve İyi Parti seçmeninden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın için oy istedi.


Özel, Akşener'e yönelik
"Dün methettiklerinize, bugün nasıl küfrediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz? Dün itiraz ettiğiniz işi, bugün sarayın ağzıyla nasıl sahipleniyorsunuz? Sizin için her şeyi yapmış bir partinin bir temsilcisi böyle efendi bir aday için gelmiş de sen o meydana nasıl iftira ve hakaret içeren pankart asıyorsun. Yazıklar olsun.”
ifadelerini kullandı.

Özel'in sözleri sonrası gözler Meral Akşener'e çevrildi.


Akşener sert çıktı: Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık olmadı


Edirne'de vatandaşlara seslenen Akşener, Özgür Özel'e sert bir cevap verdi.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisi lehine İyi Partili adayın çekilmesini istemesine tepki gösteren Meral Akşener, "Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır." dedi.


Akşener, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Şimdi bu maskeli balodan bu siyasetçilerin bütün bu yolculuk esnasında çok memnun olduğunu gördüm. Mesela Edirne'ye geliyor Sayın Özgür Özel diyor ki, 'AK Parti kazanır, sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz ve İyi Parti'nin adayı da olgunluk gösterip ayrılmalıdır.' Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı? Edirne'nin başka bir ilçesine de AK Partili bakanlar gelip diyor ki, 'Sakın ola ki AK Partili adaylar dışında başka bir yere oy vermeyesiniz. Oylar bölünür, CHP gelir.' Seçmenin sesini duymadan, ne istediğini hissetmeden, bunu bilmek için gayret göstermeden bir maskeli baloyla çok kolay oy almayı sağlamış. Biz bunu 2023 seçimlerinden sonra reddettik."




#Meral Akşener
#CHP
#İyi Parti
#Özgür Özel
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