Meral Akşener'den Özgür Özel'e sert cevap: Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık asla olmadı

"Şimdi bu maskeli balodan bu siyasetçilerin bütün bu yolculuk esnasında çok memnun olduğunu gördüm. Mesela Edirne'ye geliyor Sayın Özgür Özel diyor ki, 'AK Parti kazanır, sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz ve İyi Parti'nin adayı da olgunluk gösterip ayrılmalıdır.' Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı? Edirne'nin başka bir ilçesine de AK Partili bakanlar gelip diyor ki, 'Sakın ola ki AK Partili adaylar dışında başka bir yere oy vermeyesiniz. Oylar bölünür, CHP gelir.' Seçmenin sesini duymadan, ne istediğini hissetmeden, bunu bilmek için gayret göstermeden bir maskeli baloyla çok kolay oy almayı sağlamış. Biz bunu 2023 seçimlerinden sonra reddettik."