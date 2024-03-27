Meral Akşener'den Özgür Özel'e sert cevap: Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık asla olmadı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. 28 Mayıs seçimlerinden sonra yollarını ayıran CHP ve İyi Parti arasındaki tartışma ise halen devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün Edirne'de düzenlediği mitingde önceki dönem Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin İyi Parti'den aday olmasını eleştirerek Sedefçi'nin, partisinin oylarını bölmeye çalıştığını ileri sürdü.
Daha sonra bir televizyon programına da katılan Özel, "Edirne’yi AK Parti’ye bırakmamak üzere adaydan, değilse de seçmeninden bir olgunluk bekliyoruz." diyerek, İyi Parti'ye bir çağrı daha yaptı.
Özel İyi Parti'ye yüklendi
Özgür Özel, son olarak Balıkesir'de İyi Parti'ye ve Meral Akşener'e yönelik eleştirilerine devam etti.
Özel, mitingde gerçekleştirdiği konuşmada yine Meral Akşener’e yüklendi ve İyi Parti seçmeninden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın için oy istedi.
Özel'in sözleri sonrası gözler Meral Akşener'e çevrildi.
Akşener sert çıktı: Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık olmadı
Edirne'de vatandaşlara seslenen Akşener, Özgür Özel'e sert bir cevap verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisi lehine İyi Partili adayın çekilmesini istemesine tepki gösteren Meral Akşener, "Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır." dedi.