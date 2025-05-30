Meteorolojiden 19 il için 'sarı' meteorolojik uyarı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün, Sivas, Kayseri, Yozgat'ın doğusu, Kırşehir ve Nevşehir'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sağanak, İç Ege'de Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli ile Muğla'nın iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Kütahya'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında Eskişehir'in güney ve doğu, Konya'nın kuzey ve Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.