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Meteorolojiden 19 il için 'sarı' meteorolojik uyarı

Meteorolojiden 19 il için 'sarı' meteorolojik uyarı

20:5830/05/2025, Cuma
AA
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Bakanlık, Meteorolojinin 19 il için yaptığı uyarıyı hatırlatarak dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Bakanlık, Meteorolojinin 19 il için yaptığı uyarıyı hatırlatarak dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Yurdun bazı bölgelerinde yaz havası yaşanırken İçişleri Bakanlığı 19 il için 'sarı' meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu 19 ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, 19 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün, Sivas, Kayseri, Yozgat'ın doğusu, Kırşehir ve Nevşehir'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sağanak, İç Ege'de Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli ile Muğla'nın iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Kütahya'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında Eskişehir'in güney ve doğu, Konya'nın kuzey ve Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.



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