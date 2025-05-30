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Afyonkarahisar için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Afyonkarahisar için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

09:2430/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
IHA
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Meteorolojiden, Afyonkarahisar geneli içim kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden, Afyonkarahisar geneli içim kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar genelinde yerel ve aralıklı olmak üzere kuvvetli sağanak yağış ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti. Özellikle düşük kotlu alanlar ile dere yataklarına yakın bölgelerde su baskını riskine karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların mümkün olmadıkça dışarı çıkmaması, açık alanlarda bulunmaktan kaçınması ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibata geçilmesi istendi.

Uzmanlar ayrıca, dolu ve fırtına riski nedeniyle tarım alanlarında da zarar oluşabileceğine dikkat çekerek, çiftçilere gerekli tedbirleri almaları yönünde çağrıda bulundu.




#Afyonkarahisar
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#Meteoroloji
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