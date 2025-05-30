Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti. Özellikle düşük kotlu alanlar ile dere yataklarına yakın bölgelerde su baskını riskine karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı.