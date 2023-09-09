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Meteorolojiden 3 bölgeye fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan son durumu değerlendirmelerine göre, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

14:50 . 9/09/2023 Cumartesi
AA
Fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde, öğleden itibaren genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Marmara'da da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de, Zonguldak ve Bartın'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın gece saatlerinde fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Hava durumu
#Kuzey Ege
#Marmara
39 dakika önce
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