Metro ihalesinden İmamoğlu'na yüzde 7 pay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş insanı Adem Soytekin, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi. Soytekin, etkin pişmanlık kapsamındaki ifadesinde Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirilen kirli işleri tek tek ifşa etti. Silivri’deki 4. Etap KİPTAŞ projesinin satış yetkisinin kendisine verildiğini belirten Soytekin, “Bu satış yetkisi KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt tarafından bana verildi. Bunun karşılığında ben proje dışında 2 adet okul, 2 adet cami yaptım. Bunların hiçbirisi sözleşmede yoktu” ifadelerini kullandı.

KİPTAŞ YÖNETİCİSİNE 2,5 MİLYON KOMİSYON

Soytekin, Yeşilpınar Projesi’nde dairelerin yükleniciler arasında paylaştırıldığını, Genel Müdür Kurt’a 500 bin dolar nakit ödeme yaptıklarını ve ayrıca Range Rover Defender marka aracın alınıp kayınbiraderi üzerine kaydedildiğini ifade etti. Kirazevler Projesi’nde müteahhitlerin zarar ettiğini öğrendikten sonra satışları üstlendiğini belirten Soytekin, KİPTAŞ yöneticisi Nezahat Kurt’a 2,5 milyon TL komisyon ödediğini ve 25 milyon TL değerindeki kreşin başka birine devredildiğini itiraf etti.

DAİRELER CHP’LİLERE VERİLMİŞ

İmamoğlu’nun gizli kasası olarak bilinen Soytekin, KİPTAŞ’ın Pendik’teki projesinde 100 dairenin 75’inin CHP’lilere ve KİPTAŞ çalışanlarına ayrıldığını, kendisine ayrılan 12 daireden birinin Tuncay Yılmaz’ın eşi tarafından alındığını söyledi. KİPTAŞ projelerinde VIP listesi oluşturulduğunu öne süren Soytekin, bu listede oyuncular, Ağaç A.Ş. çalışanları ve Tuncay Yılmaz gibi isimlerin yer aldığını anlattı. Müteahhitlere ise herhangi bir hak tanınmadığını belirtti. Adem Soytekin, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un, dükkan bölüşümünden sonra kendisinden 1,5 milyon dolar nakit istediğini ve bu parayı Murat Erenler vasıtasıyla elden verdiğini ileri sürdü.

PARAYI SİSTEME AKTARMIŞLAR

Soytekin, İmamoğlu’nun talimatıyla kamu malının nasıl peşkeş çekildiğini de itiraf etti. İETT’ye ait 49 dönümlük arazinin ihalesinde Bahattin Uçar’a yüzde 53 oran verilmesinin ardından, bu oranın 7 puanının “sisteme” gittiğinin söylendiğini aktardı. Beykoz’daki projenin doğrudan İmamoğlu’nun talimatıyla Murat Gülibrahimoğlu’na verildiğini söyledi. Bahçeşehir’deki 110 dönümlük arazi için 3 milyar TL değer biçildiğini ifade eden Soytekin, “Ancak elden 500 milyon TL istenerek Sarılar İnşaat’a verildi” dedi. Soytekin, Yapı Merkezi’ne verilen metro ihalesinde yüzde 7 payın İmamoğlu ve Fatih Keleş’e ait olduğunu duyduğunu belirtti. Ambarlı Arıtma Tesisi işi için Ali Nuhoğlu’nun yüzde 10 payın İmamoğlu’na aktarılacağını söylediğini kaydetti.











