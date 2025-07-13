Hafriyat parası Keleş’te toplandı

Tutuklanan Mali Müşavir Cem Çelik, dikkat çeken beyanlarda bulundu. İBB’nin hafriyat döküm işinde tekel olan Murat Gülibrahimoğlu ile İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş’in mali müşaviri olan Çelik, şu bilgileri verdi: “Murat Gülibrahimoğlu’nun sahibi olduğu şirketlerde sahte faturalar düzenlendiğini operasyondan sonra fark ettim. Şirketin finansal işlemlerinde bazı usulsüzlüklere rastladım. Gülibrahimoğlu’nun şirketinde paraların çantalar içinde tutuklu şirket çalışanı Yener Torunler aracılığıyla Fatih Keleş ve kardeşi Zafer Keleş’e götürüldüğünü biliyorum. Fakat detaylara hakim değilim.”