Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Hafriyat parası Keleş’te toplandı

Hafriyat parası Keleş’te toplandı

04:0013/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fatih Keleş.
Fatih Keleş.

İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet ağında çuvallarla para taşındığına yönelik ifadelere bir yenisi daha eklendi.

Tutuklanan Mali Müşavir Cem Çelik, dikkat çeken beyanlarda bulundu. İBB’nin hafriyat döküm işinde tekel olan Murat Gülibrahimoğlu ile İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş’in mali müşaviri olan Çelik, şu bilgileri verdi: “Murat Gülibrahimoğlu’nun sahibi olduğu şirketlerde sahte faturalar düzenlendiğini operasyondan sonra fark ettim. Şirketin finansal işlemlerinde bazı usulsüzlüklere rastladım. Gülibrahimoğlu’nun şirketinde paraların çantalar içinde tutuklu şirket çalışanı Yener Torunler aracılığıyla Fatih Keleş ve kardeşi Zafer Keleş’e götürüldüğünü biliyorum. Fakat detaylara hakim değilim.”



#Yolsuzluk
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#Fatih Keleş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye’nin kuruluş ruhu