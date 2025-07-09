Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmamoğlu önerisine destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmamoğlu önerisine destek

14:029/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de destek verdiği Ekrem İmamoğlu duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanmasına ilişkin konuştu. İmamoğlu duruşmasının canlı yayınlanması ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bahçeli, duruşma yayınlansın açıklaması yaptıysa gayet güzel bir taktirdir hayırlı olur' cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.


YouTube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmamoğlu önerisine destek
Gündem / Politika
09 Temmuz, Çarşamba

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmamoğlu'nun yolsuzluk davalarının TRT'de yayınlanmasına ilişkin çağrısı soruldu. Erdoğan, "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur inşallah" dedi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#Cumhurbaşkanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ deprem konutları 2025: TOKİ Hatay 120 deprem konutu çekiliş sonuçları isim listesi