Cumhurbaaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de destek verdiği Ekrem İmamoğlu duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanmasına ilişkin konuştu. İmamoğlu duruşmasının canlı yayınlanması ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bahçeli, duruşma yayınlansın açıklaması yaptıysa gayet güzel bir taktirdir hayırlı olur' cevabını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmamoğlu önerisine destek
Gündem / Politika
09 Temmuz, Çarşamba
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmamoğlu'nun yolsuzluk davalarının TRT'de yayınlanmasına ilişkin çağrısı soruldu. Erdoğan, "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur inşallah" dedi.
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