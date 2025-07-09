Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmamoğlu önerisine destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmamoğlu'nun yolsuzluk davalarının TRT'de yayınlanmasına ilişkin çağrısı soruldu. Erdoğan, "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur inşallah" dedi.