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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Şahin ve şoförü tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Şahin ve şoförü tutuklandı

20:038/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
AA
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İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan Ahmet Şahin ve şoförü tutuklandı.
İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan Ahmet Şahin ve şoförü tutuklandı.

İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan ve avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun hakimlikteki işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hakimliği, Şahin'in "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından, Turan'ın ise "rüşvet almak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, Onur Büyükhatipoğlu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.



#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Büyükçekmece Belediyesi
#Ahmet Şahin
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