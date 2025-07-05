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İBB yolsuzluk soruşturması: Büyükçekmece Başkan Vekili Ahmet Şahin ve 2 kişi daha gözaltında

İBB yolsuzluk soruşturması: Büyükçekmece Başkan Vekili Ahmet Şahin ve 2 kişi daha gözaltında

10:055/07/2025, Cumartesi
AA
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Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförüne gözaltı kararı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförüne gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de arasında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.


İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 gözaltı daha


Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sundukları evraklar incelendi.

Söz konusu ifadelerde, İBB ve iştiraklerinden alınan ihalelerde Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalarla, onun belirlediği kişilere para vermek zorunda kalındığı iddia edildi.


Bunun üzerine yapılan tespitlerde söz konusu paraları Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün aldığı tespit edildi. Soruşturmada, avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun da operasyondan önce örgütün üst düzey yöneticileriyle yapılan toplantılarda, operasyondan sonra ise cezaevi görüşlerinde şüphelileri kontrol ve baskı altında tutarak örgütsel çözülmeyi engellemeye yönelik faaliyette bulunduğu belirlendi.


Büyükhatipoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", Şahin ve şoförü hakkında ise "irtikap" suçundan gözaltı kararı verildi.


Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.



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