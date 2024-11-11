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Mezarlıkta cesedi bulunmuştu: 6 yaşındaki Şirin cinayetinde kan donduran gelişme

Mezarlıkta cesedi bulunmuştu: 6 yaşındaki Şirin cinayetinde kan donduran gelişme

16:4811/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
AA
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6 yaşındaki Şirin'in katiliyle son görüntüleri.
6 yaşındaki Şirin'in katiliyle son görüntüleri.

İstanbul Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye ilişkin yürütülen soruşturmada, cinsel istismar bulguları tespit edildi.

Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.

Şirin Elmas Hanilçi

Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün (49) ile mezarlığı girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan Örün ifadesinde Şirin'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cinsel istismara uğradığı belirlendi

Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.


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Mezarlıkta cesedi bulunmuştu: 6 yaşındaki Şirin cinayetinde kan donduran gelişme
Gündem / 3. Sayfa
11 Kasım, Pazartesi

Son görüntüleri ortaya çıkmıştı

Şirin Elmas Hanilçi'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şirin'in Mustafa Örün ile Feriköy Mezarlığı'na doğru yürüdükleri görülüyor.

Bir süre sonra Örün'ün tek başına geri döndüğü görülüyor.

  • Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.


#Şirin Elmas Hanilçi
#Şişli
#Cinayet

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