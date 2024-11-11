İstanbul Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye ilişkin yürütülen soruşturmada, cinsel istismar bulguları tespit edildi.
Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.
Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün (49) ile mezarlığı girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan Örün ifadesinde Şirin'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Cinsel istismara uğradığı belirlendi
Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.
Son görüntüleri ortaya çıkmıştı
Şirin Elmas Hanilçi'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şirin'in Mustafa Örün ile Feriköy Mezarlığı'na doğru yürüdükleri görülüyor.
Bir süre sonra Örün'ün tek başına geri döndüğü görülüyor.
- Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.