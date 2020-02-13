Mezun olmadan iş teklifi alıyorlar

Adana’daki Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan kız öğrenciler, bir ayakkabının yapımıyla ilgili en ince detayları işin mutfağında öğrenerek, daha mezun olmadan iş teklifleri alıyor. Dünyadaki ayakkabıcılık sektöründe kullanılan tüm donanımın yer aldığı okulda, öğrenciler model çiziminden, taban birleştirmeye kadar bütün ayrıntıları öğrenerek mezun oluyor. Öğrenciler bir yandan ayakkabıcılığa dair her şeyi ustalardan öğrenirken, diğer yandan ayakkabı üretiminde kullanılan teknolojik vasıtaların da eğitimini alıyor. Haftanın üç günü gittikleri stajla derslerde öğrendiklerini fabrikada uygulama şansı bulan öğrenciler, iş arama sıkıntısı yaşamadan geleceğin ayakkabıcısı ya da modelisti olmak için çaba sarf ediyor.

Okul müdürü Kezban Oymakcıer

Okul müdürü Kezban Oymakcıer, sadece kız öğrencilerin eğitim-öğretim gördüğü okulda 2010 yılından bu yana ayakkabıcılık ve saraciye programının bulunduğunu söyledi.

Programa her yıl 15 ile 25 arasında öğrencinin kayıt yaptırdığını dile getiren Oymakcıer, ayakkabıcılık atölyesinin donanım olarak Türkiye’deki ender yerlerden biri olduğunu ve burada geleceğin kadın ayakkabıcılarını en iyi şekilde yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

İSTİHDAM SIKINTISI YOK

Mezun olan öğrencilerin iş bulma sıkıntısı yaşamadan istihdama kazandırıldığını aktaran Oymakcıer, öğrencilerin okuldan aldıkları iş yeri açma belgesiyle de kendi işinin patronu olabildiğini belirtti.

Sektördeki firmalarla protokollerinin bulunduğunu ve oradan ustaların gelerek öğrencilere işin inceliklerini öğrettiğini dile getiren Oymakcıer, öğrencilerin haftanın üç günü de fabrikalarda staj yaptığını anlattı.

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‘ÖĞRENCİLERİ TASARIMA YÖNELTİYORUZ’

Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ayakkabıcılığın aranan bir meslek olduğunu vurgulayan Oymakcıer, şöyle devam etti:

“Özellikle tasarım alanında ciddi bir ihtiyaç var. Biz de öğrencilerimizi özellikle tasarım alanında yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Öğrencilerimiz kendilerini güzel yetiştirdikleri takdirde ileride ‘biz işsiz kaldık’ demeyecekleri bir meslek. Bütün ailelere de tavsiye ediyoruz. Bazı işletmelere stajyer veremediğimiz dolayı küskünlükler olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Öğrenci sayımız ne kadar artarsa biz de işletmelerimizin ihtiyaçlarını karşılarız.”

İŞ TEKLİFLERİ ALIYORLAR

Ayakkabıcılık ve Saraciye öğretmeni ve atölye şefi Rıfat Arıkan da atölyelerinin işletmelerle eş değerde Türkiye’de kendi alanında en donanımlı yerlerden biri olduğunu kaydetti.

Atölye öğretmeni Esra Torun da okullarından mezun olan öğrencilere mutlaka ama mutlaka iş teklifinin geldiğini ve aranan eleman olduklarını belirtti.