Yaralar sarılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana’da sağanak nedeniyle zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu. Yüreğir Kültür Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, şiddetli yağışın hem çiftçi hem vatandaşın hayatını olumsuz etkilediğini kaydetti. İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespit ettiklerini belirten Kurum, “Seyhan, Kozan, Çukurova, Feke, Ceyhan, İmamoğlu, Yumurtalık, Sarıçam, Yüreğir ve Karataş’ta 123 bin 151 dekar alanı inceledik. Suyun çekilmesiyle çiftçilerin zararı net şekilde tespit edilecek” dedi.

Sele kapılarak tarlaya sürüklenen otomobiller 3 gün sonra su yüzüne çıktı.

YÜREĞİR’DE DÖNÜŞÜM

Tüm bakanlıkların seferber olduğunu belirten Bakan Kurum, “Yaraları sarmak için bugün itibarıyla mağdur olan vatandaşlarımıza belli miktarda ön ödenek gönderilecek. Akabinde de etaplar halinde hasar tespit durumlarına göre vatandaşlarımızın yaraları hızlı şekilde sarılacak” diye konuştu. Bir yandan şehrin altyapı sorununun çözülmesi, diğer yandan da kentsel dönüşümle ilgili sürecin hızlı şekilde başlatılması gerektiğini vurgulayan Kurum, şunları söyledi: “Yüreğir’de 19 Mayıs, PTT Evleri, Sinanpaşa, Şehit Erkut Akbay mahallelerinde 2 bin kentsel dönüşüm konutu üreteceğiz.”

ALTYAPI ÇÖZÜLECEK

Bakan Kurum şöyle konuştu: “Adana merkezde, 4 merkez ilçemizin yağmur suyu problemini halletmemiz gerekiyor. 70 milyonluk yatırımla 4 merkez ilçedeki bu problem çözülecek. Selden en çok etkilenen ilçelerimize hibe desteği sağlayacağız. Bu hafta içinde belediyelerimizin hesaplarına yatacak ve vatandaşımıza hizmet olarak da bugünden itibaren bu hizmetleri sunacağız. Diğer taraftan yapılması gereken acil öncelikli işler neyse, vatandaşlarımızın yarasını bir an önce sarmak için çalışmalarımızı ivedilikle başlatacağız.”

REKLAM

Okullar tatil

Salı gününden beri okulların tatil edildiği kentte dün de eğitime ara verildi. Yüreğir ve Ceyhan’da öğrencilerin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için dün okullar 1 gün tatil edildi.