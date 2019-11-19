Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Devriyeler sürüyor, sorunların hepsi çözülecek
ANKARA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Devriyeler sürüyor, sorunların hepsi çözülecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Devriyeler sürüyor, sorunların hepsi çözülecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor. Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da yine Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab ilçesinde, Türk askeri unsurlarıyla ortak devriye yürüten Rus askeri araçlarına molotofkokteyli atılmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor. Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da yine Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Gerekli tedbirlerin anında yerinde alındığını ifade eden Akar, "İlave ihtiyaç duyulan tedbirleri de Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi çözülecek." açıklamasında bulundu.

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