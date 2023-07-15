Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 15 Temmuz gecesini anlattı: Emir subayım 'meraklanmayın komutanım bu bir tatbikat' dedi

YÜZLERİ MASKELİ 10 DARBECİ GİRDİ

İşte böyle bir ortam içinde 15 Temmuz 2016 günü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Genel Kurmay İkinci Başkanı olarak makam odamda çalışırken tahminen saat 21.25 civarında odamın kapısı çalındı, ben de gel dedim ve o andan sonra yaşananların hiçbiri, nefes alıp vermek dâhil, yaşanan hiçbir şey bu kadar normal olmadı. Birdenbire içeriye büyük bir bağırış ve çağırışla yüzleri maskeli, asker kıyafetli 10 kadar darbeci girdi. Onların “Yat!” emrine uymayıp bir tanesini yere fırlatınca takdir edersiniz ki işin rengi biraz değişti, bir karışıklık ve itiş kakış yaşadık. Bir Türk askerinin düşman askerine yapmayacağı bir muameleyle karşılaştık. Tabii etrafımı sardılar, beni tuttular ve bir şekilde ortamdaki hareketlilik duruldu. Bu insanlar Özel Kuvvetler personeli, eğitimli insanlardı. Sıradan düz asker değildi ve biraz sonra kapı açıldı. Aslında o anda İstanbul’da kursta olması gereken Emir Subayım sivil kıyafetle içeri girdi. Alaycı bir şekilde “Meraklanmayın Komutanım bu bir tatbikat” dedi. O andan itibaren olayın resmi zihnimde belirginleşmeye başladı. Ve bir darbeyle karşı karşıyaydık. Ama bu eski zamanlarda yaşanan ve aslında hiç olmaması gereken darbe girişimlerinden çok farklıydı. 17-25 Aralık’tan beri resmi olarak devletimizin mücadele halinde olduğu radikal bir örgüt olan FETÖ iltisaklı subay ve astsubaylar tarafından gerçekleştiriliyordu.