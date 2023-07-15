Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 15 Temmuz gecesini anlattı: Emir subayım 'meraklanmayın komutanım bu bir tatbikat' dedi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, FETÖ ile mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Bakan Güler, 5 Haziran’da bakanlık devir teslim töreninde şu mesajları verdi: “Millî Savunma Bakanlığının sorumluluk alanlarında görevlerimizi başarıyla yerine getirmek için Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bilim ve hukuku rehber edinen, Anayasa’ya ve kanunlara tam bağımlı ve şeffaflık içerisinde, devletimizin tüm kuruluşları ve ilgili tüm paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içerisinde, kutsal vatan topraklarımız ile mavi ve gök vatanımızın huzur ve güvenliği başta olmak üzere ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm hak, alaka ve menfaatlerinin korunması için mesai mefhumu gözetmeden durmaksızın çalışacağımıza emin olun.”
- Sonuç olarak terör örgütleri kurumsallaşmakta, küreselleşmekte, yeni stratejiler ve yeni yöntemler denemektedirler. FETÖ bunların içinde en girift, en stratejik olan olarak örgütlenmiş ama dünya için en yeni olanıdır. Bu örgütü bir yardım kuruluşu olarak görmek, 15 Temmuz’u basit bir askeri darbe girişimi olarak tarif etmeye çalışmak ve bu yapıyla irtibatlı görmemek, Türkiye’nin FETÖ’ye olan tepkisini basit bir iktidar kaygısı çerçevesinde yorumlamak bence büyük bir hatadır.
Ancak meselenin sadece Türkiye’nin meselesi olmadığının bilinmesi gerekir. FETÖ liderinin Türkçe konuşması, 15 Temmuz kalkışmasında bombalanan şehrin Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olması, sorunun sadece Türkiye’nin sorunu olduğu anlamına gelmez. Başka bir ülkede faaliyet göstermese bile başka örgütlere örnek olma tehlikesi vardır ve terör örgütlerinin aslında bir sektör gibi birbirleriyle olan ilişkilerini de göz ardı edemeyiz. 15 Temmuz’a kısa
bir süre kala PKK’ya eylemsizlik talimatı verildiği, PKK eylemlerinde FETÖ’nün ordu içindeki elemanlarından istihbarat paylaşımı yapıldığı soruşturmalarımızda ortaya çıkan ve raporlara girmiş gerçeklerdir.
Her hareketimi işleyecekleri suçlara ve cinayetlere bahane olarak gösterebilirlerdi. Odanın öteki ucundan sabit telefonla evimi aradılar. Ben oturduğum yerden seslenerek iyi olduğumu söyledim, telefonun yanına gitmedim. Bende bir tavır değişikliği umudu görmemiş olacaklar ki beni odada yalnız bıraktılar. Orgeneral Akın Öztürk odadan ayrılırken kapıda nöbetçi olduğu konusunda beni ikaz etmeyi de unutmadı tabii. Bu noktada hem kişisel olarak bir büyük hayret ve üzüntü içinde oluyorsunuz. Hem de karşımızdaki örgüt yapılanmasının bugüne kadarkinden çok farklı olduğunu idrak edebiliyorsunuz. Karşımdaki insan bir orgeneraldi. Yakın görüştüğümüz, yıllara dayanan bir mesai birlikteliği yaptığımız bir insandı. Bu kadar yüksek bir eğitim, bu kadar uzun bir mesleki kariyerin sonucunda iyi polis-kötü polis taktiğinin iyi polis rolünü üstlenmiş. Bütün bunları bir arada değerlendirince aslında radikal örgütlenme yapısının bütün ögelerinin yaşadıklarımızın içinde var olduğunu da görmek zor değil.