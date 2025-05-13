Minguzzi davasında flaş gelişme
İstanbul Kadıköy'de bulunan pazara giden Ahmet Mattia Minguzzi, bıçaklı saldırıya uğramış, hayatını kaybetmişti. Dava sürecinde Minguzzi ailesi tehditler alırken; Ahmet'in mezarı da tahrip edilmişti. O tehditleri gerçekleştiren 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul Kadıköy'de öldürülen Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Minguzzi ailesine tehdit: İddianame hazırlandı, beş şüpheli için istenen ceza belli oldu
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13 May, Tuesday
7 yıla kadar hapis istemi
7 yıla kadar hapis istemi
Hazırlanan iddianamede 5 suça sürüklenen çocuğun ‘birden fazla kişi ile zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından cezalandırılmaları istendi. Savcılık şüpheliler hakkında tehdit ve suçluyu övmekten 7 yıla kadar hapis cezası talep etti.
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