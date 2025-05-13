Minguzzi ailesine tehdit: İddianame hazırlandı, beş şüpheli için istenen ceza belli oldu

Hazırlanan iddianamede 5 suça sürüklenen çocuğun ‘birden fazla kişi ile zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından cezalandırılmaları istendi. Savcılık şüpheliler hakkında tehdit ve suçluyu övmekten 7 yıla kadar hapis cezası talep etti.