Minguzzi cinayetinde flaş gelişme: Yeni görüntüler ortaya çıktı, pazarda adım adım izlemiş

Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan B.B. (15) ve U.B. (16) hakkında “çocuğu kasten öldürmek” suçlamasıyla 18 ila 24 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Öte yandan yeni güvenlik kamerası görüntüleri, olay yerinde iki çocuğun daha olduğunu ortaya koydu. M.A.D. ve A.Ö. isimli bu çocuklar, “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan tutuklandı.





15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için açılan davanın ikinci duruşması Anadolu 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mattia Ahmet Minguzzi davasında duruşma 20 Haziran'a ertelendi. Cinayetle suçlanan ve henüz 18 yaşını doldurmamış iki çocuğun, saldırıdan dakikalar önce Minguzzi'yi pazarda adım adım izlediği anlar kameralara yansıdı.

Pazarda adım adım izlemiş

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Cinayetle suçlanan ve henüz 18 yaşını doldurmamış iki çocuğun, saldırıdan dakikalar önce Minguzzi'yi pazarda adım adım izlediği anlar kameralara yansıdı.





Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. 2 sanığın yargılanması sürerken, olay gününe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cinayetle suçlanan ve henüz 18 yaşını doldurmamış iki çocuğun, saldırıdan dakikalar önce Minguzzi'yi pazarda adım adım izlediği anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde, Minguzzi'nin kaykay ekipmanı satın almak üzere gittiği bit pazarında tezgahları dolaştığı görüldü. Bu sırada 15 yaşındaki şüpheli B.B.'nin Minguzzi'ye önce sözlü tacizde bulunması, ardından yaşanan kısa tartışma sonrası kurbanını gözden kaybetmemek için pazar yerinde arayışa geçmesi dikkat çekti.

B.B.'nin, Minguzzi'yi yeniden bulduğunda bu kez fiziksel saldırıya geçtiği, çevredeki pazar esnafının ise kavgayı ayırmaya çalıştığı o anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



