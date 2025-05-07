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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmada iki kişi tutuklandı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmada iki kişi tutuklandı

22:417/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
AA
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İstanbul'da 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Katili cesaretlendirmişler

Öte yandan tutuklanan iki kişi hakkında Savcılığın sevk yazısında dikkat çeken detaylar yer aldı.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, suça sürüklenen M.A.D. ile A.Ö'nün, daha önce haklarında dava açılan B.B. ve U.B. ile başından beri birlikte hareket ettikleri, B.B'nin ilk fiziki olarak Minguzzi'ye müdahalesinde yanında bulunarak cesaretlendirici davranış gösterdikleri, maktulün direncini kırdıkları aktarıldı.


Yazıda, olay sırasında kaçıp bir süre sonra durakta bekleyip kritik yapmaları ve birlikte kaçmaları değerlendirildiğinde, her iki suça sürüklenen çocuğun, suçun işlenmesinden önce, işlenmesi sırasında, ayrıca olay yerinden güvenli şekilde kaçmalarında eylemin icrasını kuvvetlendirmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri belirtildi.

Ayrıntılar Geliyor...

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