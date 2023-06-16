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Mısır ile ilişkilerde yeni dönem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi'yi Türkiye'ye davet etti

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi’yi Türkiye’ye davet ettiğini söyledi.

10:01 . 16/06/2023 Cuma
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Abdulfettah es-Sisi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Abdulfettah es-Sisi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Türkiye’nin Mısır ile ilişkileri Temmuz 2013’te Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbeyle bozulmuş ve iki ülke arasında siyasi alanda başlayan gerginlik karşılıklı ticaret olmak üzere ekonomik ilişkileri de bir miktar olumsuz etkilemişti.

Yakın zamanda iki tarafın da attığı adımlarla başlayan normalleşme çabaları ve bu yönde ortaya konulan siyasi irade sonucu yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı adımlar atıldı ve eski günler geride kaldı.

Mısır ile ilişkilerde yeni dönem: Samimi kareler ortaya çıktı

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı
Abdulfettah es-Sisi
, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bir araya gelmişti.

İki liderin ortaya çıkan samimi karelerinin ardından diplomatik anlamda yeni gelişmeler yaşandı.

10 yılın sonunda iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçi ataması kararlaştırıldı.

Ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden isimlerden oldu.

Türkiye’nin Mısır ile ilişkileri Temmuz 2013’te Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbeyle bozulmuş ve iki ülke arasında siyasi alanda başlayan gerginlik karşılıklı ticaret olmak üzere ekonomik ilişkileri de bir miktar olumsuz etkilemişti.

Yakın zamanda iki tarafın da attığı adımlarla başlayan normalleşme çabaları ve bu yönde ortaya konulan siyasi irade sonucu yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı adımlar atıldı ve eski günler geride kaldı.

Mısır ile ilişkilerde yeni dönem

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bir araya gelmişti.

İki liderin ortaya çıkan samimi karelerinin ardından diplomatik anlamda yeni gelişmeler yaşandı.

10 yılın sonunda iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçi ataması kararlaştırıldı.

Ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden isimlerden oldu.


#mısır
#Abdulfettah es-Sisi
#türkiye
9 dakika önce
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