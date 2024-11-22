MİT'ten '100 Yıllık' özel koleksiyon: Tarihi fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı

Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı Süleyman Askeri Bey'in Trablusgarp'a Molla Cemil adında sahte kimlikle giderek bölgede faaliyet yürüttüğü aktarıldı. Albümde, Süleyman Askeri Bey ile ilgili, "Birinci Dünya Savaşı öncesinde, 1911 yılında İtalya'nın Trablusgarp'a saldırması üzerine İtalyan işgaline karşı Trablusgarp'ın müdafaasında görev aldı. Jön Türkler kılık değiştirerek Mısır üzerinden, Trablusgarp'a geçerek müthiş bir direniş örgütlediler. Süleyman Askeri imam kılığında Trablusgarp'a Mısır üzerinden gizlice geçti.

Enver Paşa

,

Mustafa Kemal Paşa

(Atatürk),

Ali Fethi Okyar

,

Eşref Sencer Kuşçubaşı

,

Yakub Cemil

,

Süleyman Askeri

hep birlikte Bingazi'deki savaşlara katıldı. Süleyman Askeri, 21 Ağustos 1912'de Bingazi ve Havalisi Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı.

Osmanlı Devleti

'nin

Birinci Dünya Savaşı

'na Almanya'nın safında katılması üzerine

Teşkilat-ı Mahsusa Başkanlığı

görevinin yanında 20 Aralık 1914 tarihinde Irak ve Havalisi Genel Komutanı olarak atandı. Irak Cephesi'nd

e Osmancık Taburu

ile

Rota Muharebesi

'nde İngilizleri durdurdu ama ayağından yaralandı ve

Bağdat

'a hastaneye kaldırıldı, burada yaralı halde Basra'yı geri almak için planlar yaptı ve harekete geçti. Şuaybiye Muharebesi'nde komutası altındaki birliklerin 14 Nisan 1915 tarihinde İngiliz Ordusu'na mağlup olması üzerine tabancasıyla

intihar etti