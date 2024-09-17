İstihbarat Akademisi dersbaşı yaptı

Açılışı 10 Ocak’ta duyurulan Akademi’nin ilk dersini Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın verdi. Kalın, küresel alanda istihbarat teorisi ve metodolojisinde söz sahibi olmanın önemine vurgu yaptı. Kalın, bu çerçevede Akademi’nin misyonunu işaret ederek “Milli İstihbarat Akademisi teori ile pratiği, kavramsal düşünce ile uygulamayı bir araya getirecek, kendi kavram setimizi üretecek ve bize yeni ufuklar açacak” dedi.