İstihbarat Akademisi dersbaşı yaptı

Açılışı 10 Ocak’ta duyurulan Akademi’nin ilk dersini Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın verdi. Kalın, küresel alanda istihbarat teorisi ve metodolojisinde söz sahibi olmanın önemine vurgu yaptı. Kalın, bu çerçevede Akademi’nin misyonunu işaret ederek “Milli İstihbarat Akademisi teori ile pratiği, kavramsal düşünce ile uygulamayı bir araya getirecek, kendi kavram setimizi üretecek ve bize yeni ufuklar açacak” dedi.
İSTİHBARAT BİLİM DALI
Kalın, akademinin istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek Türkiye’de istihbarat alanının bir ‘bilim dalı’ olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflediğini belirtti.