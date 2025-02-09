MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz

Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen teröristlere geçit yok.
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), huzur ve güvenlik ortamını bozmak için Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz"
"Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz"
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz"
denildi.
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