MSB, 'Flintlock-2026' tatbikatından görüntüler paylaştı

MSB paylaştı: Flintlock-2026’da kritik meskun mahal dönemi
Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da düzenlenen 'Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın meskun mahal safhasından görüntüler paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı; 13-30 Nisan 2026 tarihleri arasında, şiddet yanlısı örgütlere karşı harekat icra eden unsurların eğitilmesi amacıyla, meskun mahal safhası ile devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.
