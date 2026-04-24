MSB: Hudutlarda 29 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli güvenliğimizin teminatı olan sınırlarımızda, yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van ile Hatay hudut hatlarında icra ettikleri arama taramada; 29 kilo 332 gram uyuşturucu madde, 3 bin 485 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucular, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi" denildi.