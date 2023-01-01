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Muhalif fenomen Halil İbrahim Göker'in videosu Halk Tv'yi rahatsız etti: Yıllardır sağı eleştiren video çektim eleştirildiğimi hiç hatırlamıyorum

Geçtiğimiz günlerde çektiği video ile Halk Tv'yi katarak muhalif kesimi eleştiren sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker, Halk Tv'de eleştirilerin hedefi oldu. Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci, Halk Tv'nin de ti'ye alındığı videoya gülmediğini belirterek, "Bir çıksın bakalım Cihangir'de ne konuşuluyor." tavsiyesinde bulundu. Değirmenci'nin açıklamalarına cevap veren Göker ise yıllardır iktidarı eleştirdiği videolar çektiğini ancak bu sebepten dolayı hiç eleştirildiğini hatırlamadığını ifade etti.

Semih Bozkuş
21:06 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İrfan Değirmenci - Halil İbrahim Göker

İrfan Değirmenci - Halil İbrahim Göker

Muhalif görüşüyle bilinen sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker, geçtiğimiz günlerde 'X' hesabından "Cihangirli sanat sepet tayfanın bir günü" başlığıyla video yayınladı.

Göker, çektiği videoda Halk Tv'yi de katarak Cihangirli muhalif kesimi eleştirdi.

Ancak sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından görüntülenen video Halk Tv'de rahatsızlığa neden oldu.

Ana Haber sunucu İrfan Değirmenci, Halk Tv'nin de ti'ye alındığı videoya gülmediğini belirtti. Yaşadığı rahatsızlık ifadelerinden belli olan Değirmenci, Göker'e, "Bir çıksın bakalım Cihangir'de ne konuşuluyor." tavsiyesinde bulundu.

Göker ise programda Değirmenci'nin açıklamalarının yer aldığı kısımları alıntılayarak sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Göker yaptığı paylaşımda, "Yıllardır sağı eleştiren video çektim A haberde eleştirildiğimi hiç hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

#Halil İbrahim Göker
#Halk Tv
#Sanat Sepet Tayfa
#Cihangir
33 dakika önce
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