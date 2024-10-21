Müzakere çağrısı : Fidan Ukraynalı mevkidaşıyla görüşecek

Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da temaslarını sürdüren Türkiye, bugün (pazartesi) kritik bir misafiri ağırlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha ile bir araya gelecek. Bu ziyaret, Sibiha’nın Türkiye’ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olması bakımından büyük önem taşıyor. Görüşmede, iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Ukrayna’daki savaşın durumu masaya yatırılacak.





ANA GÜNDEM DİPLOMATİK ÇÖZÜM

Görüşmenin ana gündem maddesi ise müzakere süreçlerinde tüm tarafların katılımıyla bir diplomatik çözümün oluşturulması olacak. Türkiye, hem insani hem de ekonomik boyutlarıyla savaşın etkilerini hafifletmeye yönelik girişimlerini sürdürüyor. Türkiye, 2022 Mart ayında Ukrayna ve Rusya Federasyonu taraflarını ilk defa bir araya getiren toplantılara ev sahipliği yapmıştı. Türkiye ayrıca, BM ile birlikte Karadeniz Tahıl Koridoru girişimi kapsamında yaklaşık 33 milyon ton Ukrayna tahılının ihracatına imkan sağlamıştı. Türkiye aracılığıyla taraflar arasında esir takası gerçekleştirilmişti. Türkiye bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisi için aktif diplomatik rol üstlenmeye devam ediyor.





TÜRKİYE’NİN KATKILARI ÖNEMLİ

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye'nin tecrübeli bir arabulucu olarak katkılarının önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdiğini anımsatan Bodnar, bundan ötürü minnettarlık duyduklarını söyledi. Bodnar, Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde görüştüğüne dikkati çekerek iki ülke arasında görüşülen en önemli konulardan birinin Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda iş birliği yapılması olduğunu vurguladı.





Ukrayna ile sıkı temas

Bakan Fidan, Ukrayna’ya son ziyaretini 25 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirmişti. Ukrayna’dan Türkiye’ye Dışişleri Bakanı düzeyinde son ziyaret ise 3 Aralık 2020 tarihinde dönemin Bakanı Dmitro Kuleba tarafından yapılmıştı. Bakan Fidan, evvelce Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi olarak görevde bulunmuş Bakan Sibiha’yla en son, 9 Ekim 2024 tarihinde Dubrovnik’te düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi marjında bir araya gelmişti.











