Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hangi bölgelerin risk taşıdığını anlattı.





Kırılmayan faylara stres transferi olma ihtimaline vurgu yapan Görür, "Depremde bir yer kırılırsa enerji transferini iki uca yapar. Kırılmayan fayın kırılmayan iki ucuna yapar. 7,6 depremi olunca oraya yakın Malatya fayı var, Ovacık fayı var. Bir de Nazimiye fayı var. Buralara da stres transferi olmuş olabilir. Dikkatli olun dedim" diyerek uyardı.





Depremlerini ve sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Görür, şunları söyledi:





"Elazığ depremi Kahramanmaraş tarafına bir stres yüklemiş olabilir diye Maraş'ı uyardık. Benim yanımda başka bilim insanları da uyardı. Elazığ depremi 6,8 gibi bir deprem olunca enerjisinin bir kısmını kırılmayan yere doğru transfer ediyor. Bu kırılmayan yer de Maraş civarı ve Hatay yöresiydi. O yüzden de ben dedim ki Elazığ depreminden sonra Maraş'a ve o yöreye dikkat edin. Maraş depremi olunca yine uyarıyoruz. Kırılmayan veya oradaki fayların tümüyle enerjisini boşaltamayacağını düşündüğümüz yerler...





Şimdi Maraş'ın Güney Batısında Hatay var, Adana havzası var. O zaman oraya dikkat edin diyoruz. Bir de bir yerde depremde bir yer kırılırsa enerji transferini iki uca yapar.





Kırılmayan fayın kırılmayan iki ucuna yapar. Şimdi bir de orada 7.6 depremi olunca oraya yakın Malatya fayı var, Ovacık fayı var. Bir de Nazimiye fayı var. Buralara da stres transferi olmuş olabilir. Dikkatli olun dedim.











