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Narin Güran cinayetine ilişkin davada karar

Narin Güran cinayetine ilişkin davada karar

19:5830/05/2025, Friday
G: 30/05/2025, Friday
Yeni Şafak
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Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 sanığın, ''suçluyu kayırma'' suçundan yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, dört kişiye 3,5 yıl; sekiz sanık için üç yıl; sanık üç çocuk hakkında bir yıl üç ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

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