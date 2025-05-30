Narin Güran cinayetine ilişkin davada karar

Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 sanığın, ''suçluyu kayırma'' suçundan yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, dört kişiye 3,5 yıl; sekiz sanık için üç yıl; sanık üç çocuk hakkında bir yıl üç ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
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