Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran cinayetinde savcılık mütalaasını tamamladı ve 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.





NARİN GÜRAN DAVASINDA YENİ GELİŞME





Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetine ilişkin ikinci davada savcı mütalaasını açıkladı. Cinayete ilişkin üçü çocuk 15 sanığın yargılandığı davada şüphelilere suçluyu kayırma suçlaması yöneltildi.





Savcılık, tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında 5'er yıl hapis cezası talep etti.





İKİ DAVA DOSYASI BİRLEŞTİRİLMİŞTİ





Narin Güran'ın annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Narin cinayeti için bir diğer dava da suçluyu kayırma suçundan 6'sı tutuklu 15 sanık için açılmıştı. Bu sanıklardan üçü çocuktu, onlar için ayrı iddianame hazırlanmıştı.Ancak sonraki süreçte iki dava dosyası birleştirildi.

Sanıkların, arama çalışmaları sürerken gerçek dışı beyanlarda bulundukları belirtildi. Ayrıca çalışmaları etkilemek için köyde yangın çıkardıklarının tespit edildiği vurgulandı. Bölgede görev yapan jandarma personelini takip ettikleri ve dinledikleri telefon kayıtlarını sildiklerine dikkat çekildi.





NE OLMUŞTU?





Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde kayboldu. Cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bir çuvalın içinde, üzeri taşlarla ve çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu.





Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etti. Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın iştirak halinde cinayeti işlediklerine karar verdi.







