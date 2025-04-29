Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Ekipler kaybolan demans hastası için seferber oldu

Ekipler kaybolan demans hastası için seferber oldu

08:5829/04/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Kayıp Öztürk'ü arama çalışmalarına gece saatlerinde de devam etti.
Kayıp Öztürk'ü arama çalışmalarına gece saatlerinde de devam etti.

Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye gelen ve en son Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda telefonundan sinyal alınan, öğle saatlerin bu yana da kendisinden haber alınamayan demans hastası İshak Öztürk'ü bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Bağcılar'da yaşayan demans hastası İshak Öztürk'ten öğle saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Edinilen bilgiye göre Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye geldiği tespit edilen İshak Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alındı. Bunun üzerine sinyalin son geldiği yer olan ormana Sultangazi Belediyesi Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) sevk edildi. Ekipler Öztürk için arama çalışması başlattı. İlerleyen saatlerde arama çalışmalarına AKUT, AFAD ve İHH ekipleri de katıldı. Köpekli arama ekipleri ve dronların da dahil olduğu arama timleri, kayıp Öztürk'ü arama çalışmalarına gece saatlerinde de devam etti.



#demans
#bağcılar
#kayıp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Skype kapanıyor mu? Kullanıcılar ne yapacak?