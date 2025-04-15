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Kaybolan kardeşlerin ailesi sokak sokak gezerek bulundu

Kaybolan kardeşlerin ailesi sokak sokak gezerek bulundu

16:4415/04/2025, Salı
DHA
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Kardeşler, zabıta ekipleri tarafından anneye teslim edildi.
Kardeşler, zabıta ekipleri tarafından anneye teslim edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolup bulunan 2 kardeşin ailesine, sokak sokak gezilip, anonsla ulaşıldı.

Bağlar Mahallesi'nde sokakta oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Yeser ile 3 yaşındaki kardeşi Yüsra, bir kişi tarafından bulundu. Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edilen kardeşlerin ailesinin bulunması için ekipler seferber oldu. Ekipler, sokak sokak gezip anons yaparak kayıp kardeşlerin ailesinin aradı. Anonsta, 2 kardeşin kaybolduğu, ailesinin zabıta müdürlüğüne müracaat etmesini istendi. Çalışma sonucunda aynı mahallede oturan anne bulundu. Kardeşler, zabıta ekipleri tarafından anneye teslim edildi.



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