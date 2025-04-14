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Gümüşhane'nin kayıp olarak aranıyordu: Derede ölü bulundu

Gümüşhane'nin kayıp olarak aranıyordu: Derede ölü bulundu

15:2414/04/2025, Pazartesi
IHA
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Kelkit'te kayıp olarak aranan yaşlı kadın derede ölü bulundu.
Kelkit'te kayıp olarak aranan yaşlı kadın derede ölü bulundu.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı kadın derede ölü bulundu.

Kelkit ilçesinin Cumhuriyet mahallesinde yaşayan Havva Fidan'ı (83) ziyarete giden kızı M.F. annesinin evde olmadığını fark etti. Evde bir süre annesinin gelmesini bekleyen M.F. polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada yaşlı kadın Çataklar mevkiindeki Kelkit deresi içerisinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaşlı kadının cenazesi otopsiye gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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