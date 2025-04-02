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Çankırı alarmda: Kayıp çocuk aranıyor

Çankırı alarmda: Kayıp çocuk aranıyor

17:072/04/2025, Çarşamba
AA
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Arşiv.
Arşiv.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan bayram tatili için ailesiyle memleketi Süleymanhacılar köyüne gelen 9 yaşındaki A.H.K, sabah saatlerinde annesinin köyü olan Kayı köyüne gitmek için evden çıktı. Bir süre sonra oğullarından haber alamayan aile durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK) ve polis arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. İz takip köpeği ile dron da kullanılan arama çalışmalarında henüz çocuğa ait bir ize rastlanamadı. Arama çalışmaları için çevre illerden de destek ekip istenildiği öğrenildi.

#Çankırı
#Kayıp
#çocuk

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