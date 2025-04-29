İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 14 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 17 şüpheli, MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli, TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli olmak üzere toplamda 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.