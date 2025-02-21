Nasuh Mahruki tutuklandı: Mahkeme 11 ay hapis cezası verdi

Mahruki hakkında aralık ayında tahliye kararı verilmişti.
'Ölülere oy kullandırıldı' deyip YSK'yı tehdit ettiği için tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahruki, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yargılanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Sosyal medyada algı oluşturup devleti hedef aldı
Sosyal medyada algı oluşturup devleti hedef aldı
Mahruki'nin X hesabından, toplumun genelini ilgilendiren ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen seçmen kayıtları, yabancılara vatandaşlık verilmesi, yapılan ve yapılacak seçim işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili devletin kurum ve organları tarafından usulsüzlükler yapıldığı, ölülere oy kullandırıldığı, sayısız yabancıya vatandaşlık verildiği gibi kamu düzeniyle ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya çalışmıştı.
Sosyal medya hesabından sık sık devleti, kurumları hedef gösteren, siyasilere ve muhafazakar vatandaşlara hakaretler savuran
Mahruki, son olarak da vatandaşları 'ayaklanmaya' çağırmıştı.
Sosyal medyada kullandığı ifadeler sebebiyle 20 Kasım Çarşamba günü tutuklanan Mahruki, yapılan itiraz sonucu 5 Aralık 2024'te tahliye edilmişti.
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#Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma