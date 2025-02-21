Nasuh Mahruki tutuklandı: Mahkeme 11 ay hapis cezası verdi

Mahruki'nin X hesabından, toplumun genelini ilgilendiren ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen seçmen kayıtları, yabancılara vatandaşlık verilmesi, yapılan ve yapılacak seçim işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili devletin kurum ve organları tarafından usulsüzlükler yapıldığı, ölülere oy kullandırıldığı, sayısız yabancıya vatandaşlık verildiği gibi kamu düzeniyle ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya çalışmıştı.

Sosyal medya hesabından sık sık devleti, kurumları hedef gösteren, siyasilere ve muhafazakar vatandaşlara hakaretler savuran