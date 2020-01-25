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AYDİN

Nazilli’de çıkan yangında 8 ev küle döndü

Nazilli’de çıkan yangında 8 ev küle döndü

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangın Aydın’ı ayağa kaldırdı. Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında bir evde başlayan yangın çevredeki 7 eve daha sıçradı. Yangın sonucu köydeki 8 ev yanarken, Aydın ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlerle sabaha kadar mücadele etti.

Haber Merkezi İHA
Bir evde başlayan yangın çevredeki 7 eve daha sıçradı.
Bir evde başlayan yangın çevredeki 7 eve daha sıçradı.

Yangın, sabaha karşı Nazilli ilçesi’ne bağlı 22 kilometre mesafedeki Kırsal Işıklar Mahallesi’nde meydana geldi. Çıkış sebebi henüz açıklanmayan yangında, dik yamaçta kurulu olan köyde yangının başladığı evden yukarıya doğru toplam 8 ev yandı.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Aksoy, Nazilli Belediye başkanı Kürşat Engin Özcan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır da ilçeye yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Işıklar Mahallesi’ne giderek yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Bir evde başlayan yangın çevredeki 7 eve daha sıçradı.

Sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınan yangında evlerle birlikte eklentilerinde bulunan ahırların da yandığı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların telef olduğu öğrenildi. Yangının vurduğu köyde soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının hayvan damlarında ve evlerde etkili olduğunu ifade eden Özcan, "Can kaybı olmaması sevindirici ama 3 koyun ile 1 eşeğimiz telef olmuş. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kış günleri zorlu günler. Deprem gerçeğini doğa bize hatırlattı.

Elazığ ve Malatya’daki vatandaşlarımıza üzülürken, buradaki vatandaşlarımızla da böyle bir acıyla karşılaştık.

Bir evde başlayan yangın çevredeki 7 eve daha sıçradı.

Devletimiz büyüktür. Sayın Kaymakamımız Sedat Sırrı Arısoy ile birlikte hem devletimiz hem belediye ekiplerimiz müdahalelerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımızı bu kış günlerinde dikkatli olmaya davet ediyoruz. Özellikle köz ve yanan malzemelerini söndürmeden bırakmasınlar. Işıklar Mahallemiz yamaç bir bölge ve evler yan yana sıra halinde. Allah daha büyük bir yangının eşiğinden döndük. Işıklar başta olmak üzere tüm çevre mahallelerden gelen vatandaşlarımız yangına müdahale için destek verdi. Gerek su römorklarını gerekse söndürmek için yardımcı oldu. Bu acı olaylar bizlerin birlikteliğini bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldı.

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