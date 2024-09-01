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Netflix Kıbrıs'a barış getiren Türkleri hedef aldı, Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi: Tarihi gerçek çarpıtılıyor

Dışişleri Bakanlığı, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan Famagusta dizisine ve Netflix platformuna tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Famagusta adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir." ifadelerine yer verildi.

19:26 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 19:57 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Netflix'in skandal dizisi Famagusta'ya tepki.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Netflix'in skandal dizisi Famagusta'ya tepki.

Öne çıkardığı yapımlarda zaman zaman Türkiye'nin hassasiyetlerini yok sayan Netflix yine bir skandala imza attı. Rum tezleri üzerinden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtarak anlatan 'Famagusta' (Mağusa) isimli dizi, 20 Eylül'den itibaren Netflix'te yayınlanacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir.

Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir.

Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.


FAMAGUSTA DİZİSİNDE TÜRK ASKERİ İŞGALCİ OLARK GÖSTERİLDİ

Kıbrıs'ta 1974'te yaşanan olayların anlatıldığı iddia edilen Kıbrıs Rum Kesimi yapımı "Famagusta" dizisinde Türk askeri işgalci oldu. "Türkiye'nin adayı işgali sırasında ve sonrasında 1974 olaylarının" konu alındığı belirtilen dizide; Türk askeri adaya ayak bastığı gün genç bir çiftin üç aylık bebeklerini kaybetmesine neden oluyor. Genç çift evlerini terk etmek zorunda kalmasının ardından bebeklerini bulma umuduyla arayışa geçiyor. Türkiye'nin adada Rumların yaptığı katliamlara son vermek ve barışı getirmek adına 20 Temmuz'da başlayan, 18 Ağustos'ta sonlanan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın dizide çarpıtılarak anlatılması Türk izleyicilerin tepkisine neden oldu.


#Dışişleri Bakanlığı
#Netflix
#Famagusta
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