Nitelikli eğitimin adresi Üsküdar Üniversitesi

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylarda ve ailelerinde tercih heyecanı başladı. Adaylar ise şimdi kariyerlerine yön verecek en doğru bölüm ve üniversite seçimi için çalışmalarını sürdürüyor. Sunduğu imkân ve fırsatları Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile konuştuk. Tarhan adaylara tercih maratonu sürecinin en sağlıklı nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili

önemli tüyolar verdi.

DİJİTAL YOL HARİTAMIZI BELİRLEMELİYİZ

“İyi öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen bir üniversite toplumsal sorunlara duyarlı, bilimsellik ve eleştirel düşüncenin ön planda olduğu, etik değerlerin ilk sırada yer aldığı, eşitlik, güvenilirlik, akılcılık ilkelerine sahip olmalıdır” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan dijitalleşmeye dikkat çekti. Tarhan, “Günümüzde dijitalleşme ile dünyada hızlı bir değişim var. Bu değişimi doğru okur ve doğru pozisyon alırsak bu bizi hedeflenen yerlere taşır. Yanlış pozisyon alırsak ise kaybederiz. Burada ciddi bir rekabet avantajı yakalamamız gerekiyor. Dijital dönüşüm kaçınılmaz. Bunu nasıl bize uygun hale getirebileceğimizi konuşmalıyız. Dijital yol haritamızı belirlemeliyiz. Üsküdar Üniversitesi ve tüm bilim, uygulama ortaklarımızla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz”

diye konuştu.

TEKNO-GİRİŞİMCİLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARAN EĞİTİM SUNUYORUZ

Üsküdar Üniversitesi olarak teknolojiyi sağlıkla birleştirerek tekno-girişimciliği ön plana çıkaran bir eğitim sunduklarını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan bu alandaki çalışmalarına dikkat çekti. Tarhan, “Şizofreni ilacı patentine sahip bilim insanının, BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi’nin, BM Çevre Kurulu Üyesi’nin ve Politik Psikoloji araştırmalarında daha birçok farklı alanda söz sahibi öğretim üyelerinin yer aldığı bir akademik kadrodan eğitim alma imkânına sahip oluyor öğrencilerimiz. Bununla birlikte, Tıp Fakültemiz başta olmak üzere, sağlık bilimleri lisans ve ön lisans program mezunlarımız NPİSTANBUL Hastanesi uygulama ve bilim ortaklığı ile Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarımız da Üsküdar Diş Hastanesi iş birliği sayesinde ve güçlü istihdam olanaklarına kavuşma imkânına sahip oluyorlar” dedi.

ÜNİVERSİTE SİSTEMLERİ BİR HABİTATTIR

“Yerel olmadan evrensel olunmaz kuralına uymadığımız için marka olamadığımızı düşünmek gerekir” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Tematik bir alanda öne çıkıp referans nokta olmayı başaramaması önemlidir. Üniversite sistemleri bir habitattır, bu habitatı çalışkan akademisyenler yukarı yükseltir, zeki ama tembel çalışanlar da aşağı çeker” şeklinde konuştu.

DÜNYADA POZİTİF PSİKOLOJİYİ TEMELLENDİREN İLK ÜNİVERSİTEYİZ

“Biz, Türkiye’nin ilk davranış bilimleri, mühendislik ve sağlık temalı üniversitesi olarak yola çıktık” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Pozitif Psikoloji” yi sadece Türkiye’de değil dünyada da ilk temellendiren ve kredili ders olarak açan ilk üniversite olduklarını söyledi. Bu alanda düzenli olarak kongreler düzenlediklerini kaydeden Tarhan, sosyal ve duygusal becerilerin önemine vurgu yaptı. Tarhan, “İnsani değerler ödüllerini 2016 yılından itibaren her yıl vermekteyiz. ‘İyilik Bilimi’ olarak da tanımlanan ‘Pozitif Psikoloji’ dersini rektörlük dersi olarak bütün öğrencilere vermekteyiz” dedi.

TÜRKİYE’DE İLKLERİN ÜNİVERSİTESİ

Üsküdar Üniversitesi olarak ilklerin üniversitesi olduklarını, birçok ilke imza attıklarını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan şu değerlendirmelerde bulundu. “Kuruluşumuz-dan bu yana pek çok ilke imza attık. Türkiye’nin ilk Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nü kurduk. Öğrencilerimiz insani değerlere ve nitelikli insan yetiştirmeye odaklanan bir bilim yuvasıyla aynı çatı altında gelişiyorlar. Yine Türkiye’nin ilk Adli Bilimler Lisans Programı’nın yanı sıra multidisipliner eğitim alabilecekleri geleceğin mesleklerine yönelik bölüm ve programlar sunuyoruz.”

TRGENMER’İN PROJESİ UZAY YOLCUSU SEÇİLDİ

Fikirlerin ürüne dönüşmesi için tüm akademik birimleriyle farklı alanlarda sürdürülebilir projelere imza attıklarını kaydeden Tarhan, “Birkaç örnek vermem gerekirse, gen teknolojisi alanında çalışan TRGENMER Türkiye’de CRISPR teknolojisi alanında TÜBİTAK’a en yüksek oranda proje üreten akademik birim. Milli Uzay Programı kapsamında uzaya gideceği açıklanan 13 projeden biri, yine TRGENMER tarafından geliştirilen ‘Message (Microgravity Associated Genetics) Bilim Misyonu’ oldu. Bilim misyonu kapsamında 13 bilimsel projenin yürütüldüğü çalışma kapsamında Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, Üsküdar Üniversitesinde proje yürütücüleriyle bir araya geldi. İkili, çalışmaya ilişkin Dr. Cihan Taştan ve ekibinden eğitim aldı” İfadelerini kullandı.

Marka üniversite olmak için

Akademik dünyada marka olmuş üniversiteler incelendiğinde pek çoğunun 250- 300 yılı aşkın tarihi olduğunun görüldüğünü ifade eden Tarhan, marka olmak için akademik mükemmelliğin yeterli olmadığını söyledi ve ekledi: “Bir Türk üniversitesinin marka olabilmesi için akademik mükemmelliğin yanısıra diğer bazı niteliklere de sahip olması gerekir. Kentsel ve bölgesel kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayan öncü, örnek, evrensel bir üniversite olmalıdır. Bunun yanı sıra ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına katkı sağlamalı, özellikle bilim, sağlık, turizm, tarih ve kültür kaynakları yönetimi alanlarında uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma imkânı sunmalıdır. Ülkemizin doğal, kültürel, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini ve önemli konumunu göz önüne alarak; çağdaş teknolojiye hâkim, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programlarına

sahip olmalıdır.”

G20 Zirvesi’ne Türkiye’den katılan tek üniversite

Tıp, mühendislik, iletişim, tarih, sosyoloji, psikoloji, spor, sanat ve daha birçok alanda öne çıkan başarılarıyla 96 ülkeden 3 bin 500’ün üzerinde uluslararası öğrencisiyle sahip olduklarını belirten Tarhan, G20 Zirvesi’ne Türkiye’den tek katılım sağlayan yükseköğretim kurumu konumunda olduklarını da dile getirdi.

Doğru seçilmiş meslek terapi etkisi yapıyor

Tercih arifesinde olan adaylara meslek seçimiyle ilgili önemli hatırlatmada bulunan Prof. Dr. Nevzat Tarhan doğru seçilmiş bir mesleğin terapi etkisi olduğunu söyledi. Tarhan şu değerlendirmelerde bulundu: “Genellikle meslek seçimlerinde ‘geçim’ konusu öne alınıyor. Meslek aslında sadece geçim değil aynı zamanda kişinin öz doyumu, tatmini ve mutluluğu için de önemlidir. Bu nedenle öğrencilerden seçim yaparken sadece 4 yıllık üniversite eğitimleri için değil, ‘ömür boyu kılıç gibi taşıyacağım ve hayatımı geçireceğim bir mesleğim olsun’ diyebilecekleri bir karar vermelerini tavsiye ediyoruz.”

Kariyer testi ile ‘hangi üniversite’

Kişilerin karar vermesinde doğru mesleklere yönlendirmesi konusunda “kariyer testlerinin” önemine dikkat çeken Tarhan, “Üsküdar Üniversitesi’nin web sayfasında kişinin güçlü ve zayıf yönlerini anlamasına yarayan bir kariyer testi bulunuyor. Bu test kişinin artistik, akademik, sosyal, sözel alanlardan hangisi veya hangilerinde başarılı olduğu konusunda sonuçlar veriyor. Şu anda sözel, sayısal ya da eşit ağırlıklı puanlar belli olsa da bir de kariyer ölçeğine başvurmakta fayda var” diyerek üniversite adaylarını doğru tercih yapma konusunda yönlendirdi.

7 dil öğrenme fırsatı

Öğrencilerinin küresel düzeyde de rekabet edebilirliğini sağlama yolunda önemli adımlar attıklarını söyleyen Prof. Dr. Tarhan, Üsküdar Üniversitesi’nin öğrencilerine zengin yabancı dil öğrenme seçeneği sunduğunu, İngilizce’nin dışında istemeleri halinde seçmeli ders olarak Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Arapça ve Çince derslerinden birini ikinci dil eğitimi olarak alabildiğini belirtti.



















