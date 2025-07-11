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Ölüm lunapark dönüşünde yakaladı: Baba ile oğlu hayatını kaybetti

Ölüm lunapark dönüşünde yakaladı: Baba ile oğlu hayatını kaybetti

11:3811/07/2025, Cuma
IHA
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Yunus Tekerci ve Adem Efe Tekerci
Yunus Tekerci ve Adem Efe Tekerci

Antalya'da birlikte vakit geçirmek için lunaparka giden baba-oğul, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya akşam saatlerinde 8 yaşındaki oğlu Adem Efe Tekerci'yi lunaparka götüren Yunus Tekerci (38), bir süre burada oğlu ile birlikte vakit geçirdikten sonra eve dönmek için yola çıktı. Lunaparktan çıkan baba-oğul kaldırımda yürümeye başladı. Bu sırada alt geçitten çıkıp direksiyon hakimiyetini kaybeden Caner S.'nin kullandığı 34 GU 5081 plakalı otomobil önce refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç kaldırıma çıkarak o sırada kaldırımda yürüyen baba-oğula çarptı.




BABA HASTANEDE OĞLU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde 8 yaşındaki Adem Efe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı ağır yaralı olarak atlatan baba Yunus Tekerci ve otomobilde yolcu olarak bulunan Şenay A. (27) olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba Yunus Tekerci kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba-oğulun cansız bedenleri işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




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