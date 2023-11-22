Osmangazi Belediye Başkanı Dündar: Biz gelecek nesillere daha güçlü ve kuvvetli bir devlet bırakmayı hedefliyoruz

Osmangazi Belediyesi olarak yıl boyunca düzenledikleri sempozyumlarla tarih ve kültür etkinlikleri yaptıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılını kutluyoruz. Cumhuriyet öncesi Osmanlı ve Selçuklu, çok derin bir devlet yapısı ve geleneğimiz var. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşını doldurdu. Devletler yaşlanmaz her zaman 18 yaşındadır, bizler de devletin 18 yaşını sürdürmesi adına bu tür sempozyum ve etkinlikler yapıp geçmişi geleceğe taşıyarak gelecek nesillere daha güçlü ve kuvvetli bir devleti bırakmayı hedefliyoruz. Geçmişi ve tarihimizi biliyorsak çok daha net şekilde önümüzü görür ve ona göre yol almış oluruz” dedi.