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Bingöl haber: Otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı

Otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı

Bingöl'de otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bir kişinin ölümüne neden olan kaza kameralar tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi AA
Otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bingöl'de, bir kişinin ölümüne neden olan, otobüs ile otomobilin çapıştığı kaza başka bir araç kamerasınca kaydedildi

Önceki gün, Eşref Özer yönetimindeki 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsünün, Bingöl-Elazığ kara yolunun 6. kilometresindeki Topalan köyü mevkisinde karşı yönden gelen Nurullah Kandemir'in kullandığı 06 FM 2825 plakalı otomobille çarpışması, yolda seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, önündeki aracı sollamaya geçen otobüs, aniden önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra yol kenarında duruyor.

Kazada otomobilde bulunan 22 yaşındaki Betül Kandemir yaşamını yitirmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.

Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü
OYNAT 00:35
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü
Bingöl'de önceki gün kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobilin otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
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