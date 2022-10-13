Gündem PIKTESten okullara dağıtılan eğitim materyali setleriyle ilgili açıklama Tamamı toplatıldı, firma hakkında işlem başlatıldı
EĞİTİM

PIKTES'ten okullara dağıtılan eğitim materyali setleriyle ilgili açıklama: Tamamı toplatıldı, firma hakkında işlem başlatıldı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında okullara dağıtılan 2 bin eğitim materyali setindeki 9 zeka oyununda uygunsuz içerik tespit edilmesi nedeniyle setlerin tamamının toplatıldığı, yüklenici firma hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
PIKTESten okullara dağıtılan eğitim materyali setleriyle ilgili açıklama: Tamamı toplatıldı, firma hakkında işlem başlatıldı
Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da soruşturma başlattı.

PIKTES Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, proje kapsamında 2 bin adet eğitim materyali setinin okullarda kullanılmak üzere yüklenici firma tarafından dağıtıldığı belirtildi.

Eğitim materyali setlerinin her birinin içeriğinde akıl zeka oyunlarının bulunduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Okul yönetimleri tarafından yapılan kontrollerde dağıtılan 2 bin set içinde toplam 9 zeka oyununda uygunsuz içerik tespit edilmesi üzerine 2 bin setin tamamı derhal toplatılmıştır. Yüklenici firma hakkında sözleşmeye aykırılık nedeniyle gerekli işlem başlatılmıştır."

Öte yandan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının da soruşturma başlattığı öğrenildi.

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Liste yayımlandı.

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