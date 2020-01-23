Gündem Pizzaya tüküren kurye hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istendi
ESKİŞEHİR

Pizzaya tüküren kurye hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istendi

Eskişehir'de, sipariş olarak götürdüğü pizzaya paketini açarak, tükürüp, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden motosikletli kurye Burak S. hakkında, tutuksuz yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savcı, 2 ayrı suçtan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Haber Merkezi DHA
Burak S.'nin pizza firmasındaki işine de son verildi.
Burak S.'nin pizza firmasındaki işine de son verildi.

Eskişehir'de motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S., 24 Aralık 2017'de, sipariş götürdüğü apartmanda, elindeki kutuyu açıp, içindeki pizzaya tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurye Burak S.'nin, pizzaya tükürme anını cep telefonu kamerasıyla çektiği görüldü.

İğrenç olay: Müşterinin pizzasına öyle bir şey yaptı ki!
OYNAT 01:22
İğrenç olay: Müşterinin pizzasına öyle bir şey yaptı ki!
Eskişehir'de bir müşterisine götürdüğü pizzaya apartman içinde tüküren ve bunu telefonuna kaydeden kurye anbean güvenlik kamerasına yansıdı.


Burak S., daha sonra merdivenlerden 5'inci kata çıkıp, pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz'e teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin, kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerası kayıtlarında görmesi ve durumu Alyüz'e bildirmesinin ardından olay, yargıya taşındı. Burak S.'nin pizza firmasındaki işine de son verildi.

Hüseyin Alyüz

18 yıla kadar hapsi istendi

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın 5'inci duruşmasına tutuksuz sanık Burak S. ile şikayetçi Hüseyin Alyüz katılmazken, mahkemede avukatları yer aldı.

İğrenç olay: Pizzaya tüküren kurye böyle görüntülendi
GÜNDEM
İğrenç olay: Pizzaya tüküren kurye böyle görüntülendi

Mahkeme savcısı, verdiği mütalaasında pizza kuryesi Burak S. hakkında, 'tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek'ten 2 yıldan 15 yıla kadar 'mala zarar vermek' suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma için ek süre istemesinin ardından ertelendi.

Burak S.

4 bin lira ceza almıştı

Öte yandan Burak S., Tüketici Mahkemesi'nde 'mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü' gerekçesiyle 4 bin liralık tazminat cezasına çarptırılmıştı.

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