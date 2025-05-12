PKK'nin fesih kararı sonrası Fahrettin Altun'dan açıklama: 'Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzün ülkemiz için hayırlara vesile olsun'

Kuşkusuz Terörsüz Türkiye süreci, dünden bugüne gelişen kısa vadeli ve sığ bir süreç olmadığı gibi, bugünden yarına çok hızlı şekilde sonlanacak bir süreç de değildir. Güzel ülkemiz Türkiye’nin ve aziz Milletimizin terörden, şiddetten, kaostan uzak olduğu; huzurun, barışın ve istikrarın hakim kılındığı bir ortamın tesisi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm bilgisi, kapasitesi ve birikimiyle çalışmaya devam edecektir.