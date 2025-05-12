PKK'nin fesih kararı sonrası Fahrettin Altun'dan açıklama: 'Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzün ülkemiz için hayırlara vesile olsun'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da fesih kararına ilişkin açıklama geldi. Fahrettin Altun, "Bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme kararının açıklanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur." dedi
Terörsüz Türkiye yolunda beklenen açıklama geldi ve Terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu. Bu duyuru sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da açıklama geldi. Altun, "Bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme kararının açıklanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur." ifadelerini kullanırken söz konusu sürecin sağlıklı ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için gerekli önlemlerin alınacağını ve tüm adımların şeffaf bir şekilde, kararlılık ve titizlikle atılacağını vurguladı. İşte sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un PKK'nin fesih kararı sonrası değerlendirmesi şöyle;
"Bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme kararının açıklanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur.
Türkiye, 40 yılı aşkın sürecin sonunda gelinen bu aşamaya kadar çeşitli bedeller ödemiş, sıkıntılar çekmiş ve en önemlisi evlatlarını vatan uğruna şehit vermiştir.
Bugüne gelinmesinde emeklerin kıyas kabul etmeyecek derecede en büyüğünün sahibi olan aziz Şehitlerimizin her birini rahmet ve minnetle anıyoruz.
Kuşkusuz Terörsüz Türkiye süreci, dünden bugüne gelişen kısa vadeli ve sığ bir süreç olmadığı gibi, bugünden yarına çok hızlı şekilde sonlanacak bir süreç de değildir. Güzel ülkemiz Türkiye’nin ve aziz Milletimizin terörden, şiddetten, kaostan uzak olduğu; huzurun, barışın ve istikrarın hakim kılındığı bir ortamın tesisi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm bilgisi, kapasitesi ve birikimiyle çalışmaya devam edecektir.
Söz konusu sürecin sağlıklı ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için gerekli önlemler alınacak, tüm adımlar hassas ve şeffaf bir şekilde, kararlılık ve titizlikle atılacaktır.
Aziz Milletimiz de bu süreçte devletimizin, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasi iradenin destekçisi olduğunu her fırsatta ortaya koymaktadır.
Bu bilinçle; MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi ve liderliğiyle devam eden, Millet ve Devlet el ele yürüdüğümüz Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzün ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
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