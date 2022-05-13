Gündem PKKya ağır darbe 21 terörist öldürüldü
ANKARA

PKK'ya ağır darbe: 21 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye sınırındaki Köprübatı karakoluna düzenlediği havan saldırısında 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Saldırıya anında cevap veren TSK’nın topçu atışlarıyla Aynü'l-Arap’ın batı kesiminde 21 terörist öldürüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
PKKya ağır darbe: 21 terörist öldürüldü
TSK,PKK saldırısına anında topçu ateşiyle karşılık verdi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'den gerçekleştirdiği saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker ve 1 sivil de yaralandı. Saldırı sonrası cezalandırma atışları sonucunda 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Örgüt, bu kez Suriye’nin Aynü'l-Arap bölgesinden Gaziantep’in Karkamış ilçesi ile Köprübatı Hudut Karakoluna havan saldırısında bulundu. Saldırıda 4 asker ve 1 sivil yaralandı. Saldırıda yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

KANI YERDE KALMADI

Hain saldırı sonrası yaralılar hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucu toplamda 21 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında “Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Milletimizin huzur ve güvenliğine karşı her türlü girişime misliyle karşılık verilmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edilecektir” denildi.

Cezalandırma atışları sonrası akşam saatlerinde Aynü'l-Arap'ın batısında teröristlerin yerleştiği bölgeler ile bazı terör hedeflerinden dumanlar yükseldi.

MSB: Üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: Üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

PKK'nın bomba yüklü maket uçağı düşürüldü
DÜNYA
PKK'nın bomba yüklü maket uçağı düşürüldü
Açılış öncesi son hazırlıklar

Açılış öncesi son hazırlıklar

​Rize-Artvin Havalimanı için nefesler tutuldu.
Asgari ücrete ek zam olacak mı?

Asgari ücrete ek zam olacak mı?

​AK Parti Sözcüsü Çelik merak edilen soruyu yanıtladı.
ABDden YPG/PKKya yatırım desteği: Yaptırım muafiyeti getirildi

MSB: Dört asker ve bir sivil yaralandı.

Parti ​Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.