PKK'ya ağır darbe: 21 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'den gerçekleştirdiği saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker ve 1 sivil de yaralandı. Saldırı sonrası cezalandırma atışları sonucunda 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Örgüt, bu kez Suriye’nin Aynü'l-Arap bölgesinden Gaziantep’in Karkamış ilçesi ile Köprübatı Hudut Karakoluna havan saldırısında bulundu. Saldırıda 4 asker ve 1 sivil yaralandı. Saldırıda yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

KANI YERDE KALMADI

Hain saldırı sonrası yaralılar hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucu toplamda 21 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında “Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Milletimizin huzur ve güvenliğine karşı her türlü girişime misliyle karşılık verilmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edilecektir” denildi.

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Cezalandırma atışları sonrası akşam saatlerinde Aynü'l-Arap'ın batısında teröristlerin yerleştiği bölgeler ile bazı terör hedeflerinden dumanlar yükseldi.

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